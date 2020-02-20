https://static.news.ru/photo/42d7f4be-5483-11ea-b65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Власти Поднебесной в пятницу сообщили о том, что коронавирус добрался и до китайских тюрем. Число заболевших заключённых достигло 512 человек, рассказал глава управления по делам тюрем Министерства юстиции КНР Хэ Пин.

По его словам, летальных исходов среди отбывающих наказание не зафиксировано.

Как передаёт CNN, в провинции Хубэй, которая стала колыбелью нового коронавируса COVID-2019, болезнь подтвердилась у 271 осуждённого. 230 из них — женщины, отбывающие наказание в одной из колоний Ухани. 41 случай подтверждён в тюрьме Шаян Ханьцзин.

В пятницу руководство провинции Шаньдун тоже объявило о 200 заразившихся заключённых в тюрьме Ренчёнг. Ещё 34 преступника заразились COVID-2019 в провинции Чжэцзян.

Китай официально заявил о вспышке пневмонии, вызванной новым коронавирусом 31 декабря 2019 года. 16 февраля китайские учёные создали первое лекарство, которое может оказаться эффективным в борьбе с болезнью. Препарат получил название «Фавэйлавэй». В КНР прогнозируют, что эпидемия коронавируса будет остановлена к 20 марта.

На данный момент COVID-2019 подтверждён у 75 465 человек, за 24 часа число заражённых увеличилось на 899. За минувшие сутки от осложнений течения болезни погибли 118 пациентов, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Победить недуг удалось 28 804 ранее инфицированных.

Как писал NEWS.ru, помимо отбывающих наказание в тюрьме Ренчёнг, коронавирус подхватили и семеро охранников исправительного учреждения.