Авторы китайских вакцин от COVID-19 заявили об отсутствии побочных эффектов

https://static.news.ru/photo/7d6e15de-f34f-11ea-92e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski /Global Look Press

Специалисты китайской компании China National Biotec Group (CNBG), разработавшие две вакцины от коронавируса, заявили, что препараты были введены сотням тысяч человек и ни один из них не сообщил о каких-либо побочных эффектах.

Вакцинация проводится по программе экстренного использования, которая позволяет применять новые препараты до завершения клинических испытаний.

В компании также прокомментировали приостановку тестирования вакцины, созданной англо-шведской компанией AstraZeneca и учёными Оксфордского университета. Там пояснили, что препараты CNBG имеют существенное отличие — они стимулируют выработку организмом антител, не вызывая заражения коронавирусом. В основе вакцины AstraZeneca лежит аденовирус шимпанзе, который передаёт компонент коронавируса.

Предполагается, что вакцины CNBG станут широко доступными в конце 2020 года. Компания рассчитывает производить до 1 млрд доз в год, сообщает «Интерфакс».

Клинические испытания вакцины AstraZeneca были временно прекращены 9 сентября после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания — поперечного миелита. Решение сделать паузу в тестировании вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности. Отмечается, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент с вакциной AstraZeneca прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отечественный препарат «Спутник V» более надёжен, поскольку является «человеческой вакциной».