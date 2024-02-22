Армия Индии получит от России более 200 сверхзвуковых ракет BrahMos

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Министерство обороны Индии заключило контракт с компанией BrahMos Aerospace на поставку более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Нью-Дели. Эта компания — совместное предприятие России и Индии. Ракета создана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок.

Сделка одобрена. Контракт будет подписан в начале марта, — рассказал собеседник.

Ракета BrahMos отличается высокой дальностью полета — 450 километров. Она развивает скорость, превышающую скорость звука примерно в 2,8 раза. Предполагается, что индийская армия вооружит этими ракетами четыре новейших эсминца класса Visakhapatnam и еще семь фрегатов типа 17А. Стоимость сделки оценивается в $2,3 млрд.

Вооруженные силы Сербии ранее получили от России комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент», рассказал глава государства Александр Вучич. Эта система предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. Кроме того, Белграду поставили китайские зенитно-ракетные комплексы FK-3.