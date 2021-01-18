Абитуриент семь раз не закрыл маской нос и не поступил в вуз

https://static.news.ru/photo/f0f0accc-5963-11eb-a342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Японии результаты вступительного экзамена в один из вузов страны были признаны недействительными для абитуриента, который отказался закрыть нос медицинской маской во время прохождения испытания. Молодому человеку делали замечания, однако это не помогло.

Во время экзамена в Токио инспектор семь раз требовал от абитуриента правильно надеть маску. Это было необходимо для соблюдения противоэпидемической дисциплины, которая требует, чтобы рот и нос студентов во время экзамена были прикрыты маской.

Тех же, кто по каким-либо медицинским показаниям не может полностью закрывать лицо маской, просили заранее предупредить об этом руководство вуза. Такие абитуриенты должны были проходить экзамен либо в другие дни, либо же в отдельном помещении.

Абитуриент же не предупредил организаторов экзамена о том, что не собирается закрывать рот и нос маской. Он также не называл причины такого своего поступка, передаёт агентство Kyodo.

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