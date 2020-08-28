В США возобновил работу музей искусств Метрополитен

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке вновь открыл свои двери для посетителей после длительного перерыва из-за пандемии COVID-19, следует из сообщения пресс-службы учреждения.
Так, 27 августа Метрополитен принял обладателей абонементов, а 29 августа — всех остальных.
Музей
Примечательно, что все посетители должны носить защитные маски, а также соблюдать дистанцию. Их число не должно превышать 25% максимальной вместимости помещений. На входе в музей у гостей измеряют температуру, гардеробы временно закрыты, а в буфете можно приобрести только напитки.
24 августа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо дал разрешение на открытие музеев и других культурных объектов одноименного города.
Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании к 18 месяцам заключения приговорили мужчину, который испортил картину испанского художника Пабло Пикассо. Пострадало выставленное в галерее Tate Modern произведение «Бюст женщины», которое мастер создал в 1944 году.
Виновником оказался 20-летний студент-архитектор из Испании Шакил Мэсси. Он ударил по стенду металлическим замком, пробив защитное стекло, осколки которого порвали полотно, после чего картина свалилась со стены.
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