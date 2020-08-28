В США возобновил работу музей искусств Метрополитен

https://static.news.ru/photo/74daee74-ea17-11ea-99c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке вновь открыл свои двери для посетителей после длительного перерыва из-за пандемии COVID-19, следует из сообщения пресс-службы учреждения.

Так, 27 августа Метрополитен принял обладателей абонементов, а 29 августа — всех остальных.

Музей работает пять дней в неделю, выходные — вторник и среда. С четверга по пятницу включительно график работы — 12:00-19:00 по времени восточного побережья США, с субботы по понедельник включительно — 10:00-17:00.

Примечательно, что все посетители должны носить защитные маски, а также соблюдать дистанцию. Их число не должно превышать 25% максимальной вместимости помещений. На входе в музей у гостей измеряют температуру, гардеробы временно закрыты, а в буфете можно приобрести только напитки.

24 августа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо дал разрешение на открытие музеев и других культурных объектов одноименного города.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании к 18 месяцам заключения приговорили мужчину, который испортил картину испанского художника Пабло Пикассо. Пострадало выставленное в галерее Tate Modern произведение «Бюст женщины», которое мастер создал в 1944 году.

Виновником оказался 20-летний студент-архитектор из Испании Шакил Мэсси. Он ударил по стенду металлическим замком, пробив защитное стекло, осколки которого порвали полотно, после чего картина свалилась со стены.