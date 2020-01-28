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В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 28 января открылась выставка работ испанского художника Сальвадора Дали.

В экспозицию под названием «Сальвадор Дали. Магическое искусство» войдёт более 180 оригинальных произведений художника. По словам организаторов, более масштабной выставки мастера в России ещё не было, говорится на сайте события.

Посетители смогут увидеть живопись, рисунки, акварели и гравюры художника, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов.

Выставка продлится до 25 марта. По словам организаторов, речи о продлении срока работы не идёт, так как сразу после её окончания запланированы другие события.

Как писал NEWS.ru, на выставке работ Сальвадора Дали пройдёт конкурс на лучший костюм в стиле художника. Победителю состязания будет вручена премия.