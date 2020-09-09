В Эрмитаже открылась выставка китайского художника, посвящённая пандемии

https://static.news.ru/photo/d5b3a238-f299-11ea-ae10-fa163e074e61_660.jpg Фото: hermitagemuseum.org

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге открыл выставку китайского художника Чжан Хуаня «В пепле истории». Он посвятил серию новых работ под названием Love («Любовь») пандемии коронавируса.

Название коллекции отсылает к трагической истории беременной женщины, скончавшейся от инфекции, напоминает РИА Новости. Открытие было запланировано на 15 мая, но его пришлось отложить на неопределённый срок.

Всего на выставке будет представлено около 30 произведений, многие из которых созданы специально для экспозиции в Санкт-Петербурге под впечатлением от посещения Эрмитажа.

Чжан Хуань решил создать Эрмитажного Будду. Он сделан из меди, собран из огромных кусков. Скульптура весом более семи тонн. Эта медь со временем будет зеленеть и постепенно станет в цвет Зимнего дворца, — отметил куратор выставки Дмитрий Озерков.

Серия Love была подготовлена в рамках «Красной серии», которая ознаменовала смену курса Чжан Хуаня и его возвращение к технике живописи, писал NEWS.ru.