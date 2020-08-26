Самая большая картина в мире уйдёт с молотка

В Дубае на торги будет выставлена самая большая картина в мире. Её площадь составляет 1800 кв. м.
Над полотном под названием The Journey of Humanity («Путешествие человечества») сейчас работает британский художник Саша Джафри,
Картину, сшитую из 60 полотен, продадут на аукционе, который организуют во время торжественного вечера в декабре.
Джафри надеется выручить за произведение $30 млн. Вырученные средства пойдут на проект Humanity Inspired, который совместно создали организации ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Dubai Cares. Картиной художник хочет продвинуть идею «глобального цифрового равенства».
Как писал NEWS.ru, любовные письма, написанные рэпером Тупаком Шакуром в юности, будут выставлены на торги, которые пройдут 15 сентября в Нью-Йорке. Распродажа будет посвящена истории хип-хопа.
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