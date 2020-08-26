Самая большая картина в мире уйдёт с молотка

https://static.news.ru/photo/3a9b43c4-e7ad-11ea-8a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: sachajafri/Instagram.com

В Дубае на торги будет выставлена самая большая картина в мире. Её площадь составляет 1800 кв. м.

Над полотном под названием The Journey of Humanity («Путешествие человечества») сейчас работает британский художник Саша Джафри, сообщает Hypebeast. Он создаёт произведение в зале отеля Atlantis в Дубае и планирует завершить его к ноябрю.

Картину, сшитую из 60 полотен, продадут на аукционе, который организуют во время торжественного вечера в декабре.

Джафри надеется выручить за произведение $30 млн. Вырученные средства пойдут на проект Humanity Inspired, который совместно создали организации ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Dubai Cares. Картиной художник хочет продвинуть идею «глобального цифрового равенства».

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