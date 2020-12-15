От коронавируса умер художник и рок-музыкант Свен Гундлах

https://static.news.ru/photo/6279cff4-3ed4-11eb-8050-fa163e074e61_660.jpg Свен Гундлах Фото: Vrubel Dmitry/facebook.com

В возрасте 61 года ушёл из жизни художник, писатель, рок-музыкант Свен Гундлах. Причиной смерти артиста стал коронавирус.

Гундлах известен как создатель групп «Мухоморы» и «Среднерусская возвышенность». Он родился в Москве в 1959 году, учился в Московском полиграфическом институте, затем стал студентом факультета теории и истории искусства имени Репина в Ленинграде.

Армянская и шведская кровь не мешали ему быть бесконечно русским, московским человеком. В паспорте он звался Свен Гуйдович Гундлах, московский художественный мир узнал его таким и запомнил под этим именем. Но умер он уже как Симеон Егорович, алтарник в маленьком деревенском приходе, рядом с селом, где он жил затворником в сотне километров от Москвы, — пишет о художнике «Коммерсант».

Издание отмечает, что уже с институтских времён Гундлах проявлял себя настолько ярко как музыкант и художник, что официальные власти быстро взяли его «на карандаш». Долгое время вместе с другими участниками «Мухоморов» он был противником режима, в результате чего был отправлен в армию на Сахалин, а по возвращении его собирались посадить как антисоветчика.

Однако в эпоху перестройки Гундлах оказался востребованным художником и деятелем московского авангарда. Вместе с тем в какой-то момент он отказался от выставок и стал преуспевающим бизнесменом, заняв консервативные и провластные позиции. В итоге он пришёл в церковь и в течение нескольких лет пел в деревенском церковном хоре.

Последние дни Гундлах провёл во временном госпитале, развёрнутом на территории ВДНХ в Москве. Издание отмечает, что друзья и близкие надеялись на чудо, однако артист скончался, не выходя из комы.

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