В Нигере назвали опасность возможной интервенции ЭКОВАС Интервенция ЭКОВАС в Нигер может привести к войне на всей территории Африки

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Интервенция ЭКОВАС в Нигер может привести к тому, что весь африканский континент окажется в состоянии войны, сообщил РИА Новости советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан. По его словам, региональное объединение вряд ли пойдет на такой шаг.

Я не думаю, что ЭКОВАС совершит эту ошибку, осуществив военное вмешательство в Нигер, потому что если они вмешаются военным путем, это означает, что вся Африка будет в состоянии войны, — сказал аль-Хасан.

Ранее мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии. Также они обвинили Париж в нарушении воздушного пространства страны. «Национальный совет по защите отечества», сформированный после переворота, начал принимать меры. Отмечается, что в стране был повышен уровень угрозы.

Военнослужащие Нигера объявили о свержении президента в конце июля. Глава государства был заблокировал в своей резиденции. Вместе с этим они ввели в стране комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу. Также сообщалось, что военные начали переброску сил в столицу страны Ниамей. Решение было принято после невыполнения требований Экономического сообщества западно-африканских государств. Организация предупредила мятежников, что примет военные меры, если они откажутся освободить президента.