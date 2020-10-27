В МИД рассказали о направленном в ЦАР российском вооружении

https://static.news.ru/photo/d2a614a0-1827-11eb-8962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский в интервью NEWS.ru рассказал, что 15 октября в Центрально-Африканскую Республику было доставлено десять боевых разведывательно-дозорных машин и в скором времени ожидается поставка ещё десяти единиц.

Кемарский подчеркнул, что Россия осуществляет поставки военной техники в ЦАР, чтобы усилить способность местного правительства противостоять вооружённым группировкам на своей территории, а также в строгом соответствии с указаниями ООН.

Командированные в ЦАР инструкторы обучили свыше пяти тысяч сотрудников вооружённых сил и сил правопорядка ЦАР, которые уже приступили к выполнению неотложных задач по защите гражданского населения, поддержанию безопасности и распространению государственной власти на всю территорию страны, — добавил глава департамента Африки.

Он отметил, что по согласованию с Секретариатом ООН в состав МООНСЦАР направлены также российские миротворцы. На вопрос о планах по созданию российской военной базы на территории ЦАР Андрей Кемарский ответил, что в МИД не располагают такой информацией.



Полная версия интервью с Андреем Кемарским опубликована на сайте NEWS.ru.