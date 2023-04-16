Спецназ Судана сбил самолет российского производства Спецназовцы Судана сообщили об уничтожении самолета Sukhoi ВВС страны

Фото: Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

Судан

Силы быстрого реагирования Судана (СБР) сообщили в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что сбили самолет российского производства Sukhoi, принадлежащий Военно-воздушным силам республики. Официально эта информация пока не подтверждена.

Силы быстрого реагирования сбили самолет Sukhoi, который нанес удар по горожанам утром, — говорится в сообщении.

По данным телеканала Al Hadath, 15 апреля суданский спецназ захватил несколько военных самолетов российского производства. Они располагались на авиабазе у города Мерове на севере страны.

15 апреля в столице Судана начались столкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Позже они распространились на другие регионы страны. По последним данным, в результате стычек погибли 56 человек, пострадали еще 595.

Представители Сил быстрого реагирования Судана заявили, что контролируют президентский дворец, международный аэропорт столицы и воздушную базу на севере страны. Они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице.

Представители армии Судана опровергли заявления СБР и сообщили, что все стратегические объекты, включая президентский дворец, находятся под ее контролем. В ВС республики добавили, что Силы быстрого реагирования напали на военных первыми.