Число погибших при столкновениях в Судане резко возросло В результате столкновений в Судане погибли 56 человек, пострадали 595

Фото: Neveen Jalal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Судан

По состоянию на утро 16 апреля в результате вооруженных столкновений в Судане погибли 56 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Центральный комитет врачей республики. Также отмечается, что около 595 человек получили различные травмы. До этого медики сообщали о 25 жертвах и 183 пострадавших.

Погибли 56 человек, пострадали 595, — говорится в сообщении врачей.

В Судане 15 апреля начались боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в столице Судана. Позже столкновения распространились и на другие регионы страны.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что контролируют Дворец республики (президентский дворец), международный аэропорт столицы и воздушную базу на севере страны. Они также обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице.

Суданская армия опровергла заявления СБР и заявила, что все стратегические объекты, включая президентский дворец, находятся под ее контролем. Армия также отметила, что силы СБР напали на них первыми.