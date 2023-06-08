«Сожрала на моих глазах»: туристка о нападении акулы на россиянина в Египте Туристка из России рассказала о нападении акулы на россиянина в Египте

Фото: Michele Westmorland/Danita Delimont/Global Look Press

Акула «сожрала» туриста из России около пляжа «Dream Beach» в египетской Хургаде, рассказала очевидица событий Telegram-каналу Baza. Она отметила, что все это произошло на ее глазах и ей стало плохо от увиденного. По ее словам, мужчина был в море с девушкой, которая успела спастись.

Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясет. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Я думаю, нужно сто граммов выпить, мне аж прямо плохо, — сообщила очевидица нападения.

8 июня в акватории центрального пляжа Хургады в Египте купающегося мужчину утащила под воду акула, момент трагедии сняли на камеру очевидцы. Как рассказали отдыхающие, они уже замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дельфин.

Ранее, 25 сентября 2022 года, в Южно-Африканской республике большая белая акула напала на купавшуюся женщину и растерзала ее. 39-летняя пострадавшая купалась на мелководье, когда хищница схватила ее и утащила под воду. Крики услышали другие отдыхающие, которые вызвали спасателей. Тело женщины нашли примерно в 50 футах от берега, она уже была мертва.