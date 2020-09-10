«Путин — это решение»: переворот в Мали связали с Кремлём

На Западе сохраняются опасения, что военный переворот в Мали прошёл не без участия России. Соответствующую тему продолжают анализировать исследователи Северной Африки, которые допускают: российская сторона могла решиться на отход от своей традиционной политики консервации авторитарных режимов и поддержать мятежников. Основания для подозрений действительно есть. Протестные выступления, которые сотрясали страну последние месяцы, не обходились без пророссийских лозунгов.

В первую очередь повод для подозрений дали как официальные, так и неофициальные связи военных мятежников с Москвой. Так, армейские лидеры, которые руководили сменой власти, как оказалось , проходили военную подготовку в России в начале этого года.

Сам переворот произошёл утром 18 августа на военной базе вблизи Бамако. Военные захватили Генеральный штаб страны, арестовали высшее руководство, в том числе президента республики, и создали временные органы власти. Под давлением глава государства объявил о своей отставке, а также о роспуске кабмина и парламента.

Habib Kouyate /Global Look Press

Уже несколько дней спустя, 21 августа, по сообщениям российских агентств, посол России в Мали Игорь Громыко провёл переговоры с представителями мятежников и обсудил с ними проблемы безопасности российской дипмиссии. Встреча прошла на базе Кати, сообщил тогда источник ТАСС. Он добавил, что беседа «была личная, не в формате видеоконференции».

Особый фон на протяжении последних месяцев, которые предшествовали перевороту, создавали и протестные лозунги малийцев. Исследователь Африки, эксперт Лехайского университета Брюс Уайтхаус заметил на снимках манифестаций не только российские флаги на транспарантах, но и лозунги с благодарностью Москве и Пекину за поддержку. Среди призывов протестующих фигурировали «Нам нужна Россия» и «Путин — это решение».

О пророссийских настроениях в Мали говорят и опросы общественного мнения, которые были проведены почти сразу после смены власти. Так, одно из исследований фиксирует , что 88% жителей Бамако относятся к РФ положительно. Это гораздо лучше, чем к остальным странам.

Один из вероятных факторов заключается в том, что целое поколение выпускников лучших средних школ Мали получило образование в университетах Советского Союза. Довольно часто можно встретить малийцев, которые изучали кинематографию в Москве, лесоводство в Воронеже, юриспруденцию в Ташкенте или кулинарное дело в Одессе, — находит объяснение Уайтхаус.

Однако, несмотря на комплекс этих факторов, открытое обращение Москвы к протестующим или мятежникам в Мали выглядело бы как минимум странно, считают исследователи. С тех пор как пять лет назад Россия приступила к активным боевым действиям в Сирии с официального разрешения местного правительства, Кремль нередко «рекламировал» свою «сирийскую модель» разрешения политических кризисов некоторым африканским государствам, пытаясь предложить свою помощь. Эта формула, как интерпретируют западные эксперты, заключается в сохранении авторитарной стабильности в качестве наиболее эффективного противоядия от распространения экстремизма. И она находила отклик у африканских лидеров, которые демонстрировали разочарование той односторонностью действий, которые лежали в основе контртеррористических усилий США, и частой привязкой предоставления американской военной помощи к ситуации в сфере соблюдения прав человека.