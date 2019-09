Всем погибшим от 10 до 20 лет, сообщает France Presse .

Президент Либерии, бывший футболист Джордж Веа в посте в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших и призвал население молиться за них.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved