Политолог объяснил, почему Каир расторг контракт с Киевом о поставках зерна Политолог Светов объяснил, почему Каир расторг контракт с Киевом о поставках зерна

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Египет расторг контракт с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы, так как местные власти сочли, что Киев не сможет выполнять обязательства перед Каиром, считает политолог Юрий Светов. Он предположил, что причиной подобных сомнений могла стать недостоверная информация украинских властей об объеме их зерновых хранилищ, пишет «360».

Если Египет действительно отказался от контракта, это может быть связано с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Возможно, он рассказал им о реальном положении дел, и египтяне поняли, что если будут ждать эти 240 тысяч тонн, то останутся без зерна. Скорее всего, они здраво рассудили, решили отказаться и найти другие источники, — уточнил Светов.

Он не исключил вероятности того, что новым поставщиком зерна для Египта может стать Россия. По словам политолога, для государств Северной Африки импорт пшеницы является чрезвычайно важным вопросом. Светов аргументировал свою точку зрения тем, что волнения в Египте начинались как правило из-за нехватки зерна.

Ранее власти Египта освободили некоторые компании от обязательств по поставкам пшеницы с Украины, которая была закуплена ещё в прошлом году. Такое решение приняло Главное управление по поставкам товаров Египта.