Похищенных в ДР Конго мирных жителей нашли мёртвыми

https://static.news.ru/photo/a6b58734-b3e8-11ea-bad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo / John Bompengo/ТАСС

Девять тел мирных жителей нашли 21 июня на востоке Демократической Республики Конго.

Как сообщает РИА Новости, среди погибших пять женщин. Все девять человек были похищены 12 июня во время работ на полях в деревне Бахаса в провинции Северное Киву. Трупы нашли в деревне Бвангало. Похитители убили своих жертв с помощью мачете. Местные власти в преступлении подозревают боевиков из группировки ADF («Союзные демократические силы»).

ADF c 1995 года действует на территориях ДРК и Уганды. Группа объединяет силы, противостоящие президенту Уганды Йовери Мусевени, и исламистов. ООН обвиняет боевиков в убийствах сотен мирных жителей с 2014 года. В 2017 году ADF присягнули на верность «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

В мае от рук вооружённых бандитов на востоке ДРК погибли 20 мирных жителей, передавал NEWS.ru.