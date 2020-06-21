Похищенных в ДР Конго мирных жителей нашли мёртвыми

Девять тел мирных жителей нашли 21 июня на востоке Демократической Республики Конго.
Как
ADF c 1995 года действует на территориях ДРК и Уганды. Группа объединяет силы, противостоящие президенту Уганды Йовери Мусевени, и исламистов. ООН обвиняет боевиков в убийствах сотен мирных жителей с 2014 года. В 2017 году ADF присягнули на верность «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).
В мае от рук вооружённых бандитов на востоке ДРК погибли 20 мирных жителей, передавал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен