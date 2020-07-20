Министром военной промышленности Египта назначен Мухаммад Мурси

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Должность государственного министра военной промышленности Египта занял Мухаммад Ахмед Мурси, следует из сообщения канцелярии президента страны.

Президент Египта сегодня утром принял присягу генерала Мухаммада Мурси в качестве государственного министра военной промышленности, — следует из сообщения канцелярии, передаёт РИА Новости.

Известно, что Мурси ранее находился на посту генерального секретаря Арабской организации по индустриализации, а также являлся помощником министра обороны Египта. Должность государственного министра военной промышленности страны до этого занимал Мухаммад аль-Асар. Он скончался в начале июля 2020 года после продолжительной болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять некоторые обязанности эмира государства, госпитализированного ранее. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован 18 июля в целях проведения медицинских обследований.