Франция может начать эвакуацию своих граждан из Нигера AFP: Франция может в скором времени начать эвакуацию своих граждан из Нигера

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Правительство Франции может в скором времени начать эвакуацию своих граждан, находящихся на территории Нигера, сообщается в Twitter (X) Agence France-Presse со ссылкой на источники в посольстве страны. Ранее представители французского МИД утверждали, что таких намерений у властей нет.

Франция очень скоро эвакуирует граждан из Нигера, — говорится в сообщении агентства.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что он намерен обеспечить защиту граждан своей страны в Нигере. По его словам, любые атаки на интересы Парижа встретят незамедлительный ответ. Согласно статистическим данным, в настоящее время в Нигере насчитывается около 600 французских граждан.

Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией. Однако министр иностранных дел страны Катрина Колонна опровергла эти сообщения. По ее словам, Париж уверен в скором восстановлении конституционного порядка в Нигере. Единственным приоритетом для Франции остается обеспечение безопасности ее граждан, подытожила глава ведомства.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендатский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. МИД России призвал все стороны конфликта воздержаться от применения силы и начать мирный диалог.