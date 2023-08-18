ЭКОВАС определил точную дату военного вмешательства в Нигер

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер определена, однако пока не будет называться, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах в рамках встречи начальников генштабов Вооруженных сил государств сообщества, передает телеканал Al Jazeera.

Точная дата военного вмешательства в Нигер определена, но мы не будем ее объявлять, — сказал он.

По словам Мусаха, такое решение не было предпочтительным вариантом, однако неуступчивость нигерских военные вынуждает прибегнуть к этому. События, произошедшие в Нигере, являются частью серии переворотов в Африке, подчеркнул комиссар. Вмешательство в африканскую страну будет краткосрочным и направленным на восстановление конституционного порядка, отметил Мусах.

Ранее стало известно, что мятежники в Нигере начали перебрасывать войска на границу с Нигерией и Бенином для отражения возможного вторжения со стороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки. Также отмечается, что армейские подразделения располагаются в департаменте Бирни-Н’конни в регионе Тахуа. Обстановка в районах размещения войск остается спокойной.