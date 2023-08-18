Мятежники в Нигере начали перебрасывать войска на границу с Нигерией и Бенином для отражения возможного вторжения со стороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило издание Mali Actu. По данным издания, нигерийские войска круглосуточно передвигаются в городе Гая.
Также отмечается, что армейские подразделения располагаются в департаменте Бирни-Н'конни в регионе Тахуа. Обстановка в районах размещения войск остается спокойной.
Ранее сообщалось, что ЭКОВАС готово к военному вмешательству в Нигер, если дипломатические способы не принесут успехов в ближайшее время, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абель-Фатау Мусах. Он выразил уверенность, что ЭКОВАС восстановит конституционный строй в стране любыми возможными способами.
Он также раскритиковал заявления мятежников о том, что у них есть основания привлечь к ответственности за госизмену президента Мохамеда Базума. По его словам, глава государства находится в заложниках, поэтому когда он успел совершить госизмену, остается только гадать.