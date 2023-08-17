ЭКОВАС объявило о готовности ввести войска в Нигер

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к военному вмешательству в Нигер, если дипломатические способы не принесут успехов в ближайшее время, заявил агентству Reuters комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абель-Фатау Мусах. Он выразил уверенность, что ЭКОВАС восстановит конституционный строй в стране любыми возможными способами.

Если дело дойдет до драки, мы отправимся в Нигер с нашими собственными контингентами, оборудованием и собственными ресурсами, чтобы убедиться, что мы восстановим конституционный порядок. Если другие демократические партнеры хотят поддержать нас, мы приветствуем их, — заявил Мусах.

Он также раскритиковал заявления мятежников о том, что у них есть основания привлечь к ответственности за госизмену президента Мохамеда Базума. По его словам, глава государства находится в заложниках, поэтому когда он успел совершить госизмену, остается только гадать.

Ранее руководитель захватившего в Нигере власть «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани согласился начать переговоры с ЭКОВАС. Премьер-страны Нигера Ламин Зейн Али Махаман добавил, что «с оптимизмом» ждет встречи и начала диалога.