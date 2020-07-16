Должность премьер-министра Габона впервые заняла женщина

https://static.news.ru/photo/7a80a652-c771-11ea-85c8-fa163e074e61_660.jpg Роуз Кристиан Рапонда Фото: Présidence de la République Gabonaise

Роуз Кристиан Рапонда стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра в Габоне.

Она была назначена на должность 16 июля в соответствии с указом президента страны Али Бонго Ондимба, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные агентства Синьхуа.

Известно, что Роуз Кристиан Рапонда ранее являлась министром обороны в нынешнем правительстве страны, а до этого — мэром столицы Габона Либревиля.

Ранее NEWS.ru писал, что женщина-трансгендер впервые в истории Франции стала мэром города. За 55-летнюю Мари Ко проголосовали 14 депутатов. По мнению победительницы выборов, её избрали не из-за физиологических особенностей.