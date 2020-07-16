Должность премьер-министра Габона впервые заняла женщина

Роуз Кристиан Рапонда стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра в Габоне.
Она была назначена на должность 16 июля в соответствии с указом президента страны Али Бонго Ондимба,
Известно, что Роуз Кристиан Рапонда ранее являлась министром обороны в нынешнем правительстве страны, а до этого — мэром столицы Габона Либревиля.
Ранее NEWS.ru писал, что женщина-трансгендер впервые в истории Франции стала мэром города. За 55-летнюю Мари Ко проголосовали 14 депутатов. По мнению победительницы выборов, её избрали не из-за физиологических особенностей.
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