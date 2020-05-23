Женщина-трансгендер впервые в истории Франции стала мэром города

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Министр здравоохранения немецкой федеральной земли Гессен Кая Клозе рассказал о распространении коронавируса. По его словам, как минимум 107 человек заболели COVID-19 после посещения службы в баптистской церкви.

По его словам, эта ситуация демонстрирует, что вирус всё ещё остаётся и стремится распространяться, передаёт Welt. Лучшей защитой станет соблюдение гигиенических правил и требований по дистанцированию. Кроме того, важно прикрывать...