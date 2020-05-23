Женщина-трансгендер впервые в истории Франции стала мэром города

Во Франции 23 мая 55-летняя женщина-трансгендер Мари Ко впервые в истории стала мэром города Тиллуа-Лес-Маршьен.
Она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции, — цитирует издание La Voix du Nord соучредителя национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.
Уточняется, что за Мари Ко проголосовали 14 депутатов. По мнению победительницы выборов, её избрали не из-за физиологических особенностей.
Ранее NEWS.ru писал, что армия Республики Корея приняла решение уволить в запас солдата, которому была проведена хирургическая коррекция пола. Штаб-сержант, служивший в провинции Кёнгидо, в 2019 году лёг под нож, чтобы привести в соответствие с самовосприятием свой физический облик. Операция была проведена в Таиланде, трансгендер рассчитывал на то, что будет служить в войсках вместе с женщинами.