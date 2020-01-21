https://static.news.ru/photo/e7ed66b6-3cf3-11ea-94a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Weller/Global Look Press

Армия Республики Корея приняла решение уволить в запас солдата, которому была проведена хирургическая коррекция пола.

Штаб-сержант, служивший в провинции Кёнгидо, в 2019 году лёг под нож, чтобы привести в соответствие с самовосприятием свой физический облик. Операция была проведена в Таиланде, трансгендер рассчитывал на то, что будет служить в войсках вместе с женщинами.

В заявлении южнокорейских военных сказано, что операция сделала военного неспособным продолжать нести службу. При этом в армии заверили, что продолжат предпринимать усилия для защиты прав человека и предотвращения дискриминации, отмечает Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США ввели ограничения для трансгендеров на службу в армии.