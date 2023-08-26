Армию Нигера переведут в состояние максимальной боеготовности

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Глава штаба обороны Нигера Мусса Салау Барму распорядился привести войска в состояние максимальной боеготовности, сообщает РИА Новости. Заявление прозвучало после того, как Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о намерении осуществить интервенцию.

С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности, — сообщил Мусса Салау Барму.

Он подчеркнул, что решение связано с растущей угрозой агрессии в отношении Нигера. По словам главы штаба обороны, армия должна быть готова к адекватному ответу на возможное вторжение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вторжение ЭКОВАС в Нигер будет губительным для многих государств и их населения. Дипломат отметил, что уже сейчас внутри сообщества формируется сила, которая будет противодействовать агрессии.

Пришедшие к власти в Нигере мятежники, в свою очередь, объявили о готовности разместить на своей территории силы обороны и безопасности из Мали и Буркина-Фасо в случае вторжения. Соответствующий указ подписал новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани после встречи с делегациями двух союзных государств.