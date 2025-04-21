Врачи бьют тревогу из-за того, что люди зачастую пользуются аптечными средствами, даже не пытаясь узнать противопоказания. А между тем даже безобидный на первый взгляд пузырек йода может сжечь вашу кожу, а некоторым категориям людей он и вовсе противопоказан.