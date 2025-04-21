Врачи бьют тревогу из-за того, что люди зачастую пользуются аптечными средствами, даже не пытаясь узнать противопоказания. А между тем даже безобидный на первый взгляд пузырек йода может сжечь вашу кожу, а некоторым категориям людей он и вовсе противопоказан.
Йод — не безобидный антисептик, а агрессивное химическое вещество, которое при неправильном использовании вызывает:
- Химические ожоги. Свежие раны и ссадины нельзя мазать йодом — он разъедает ткани и замедляет заживление. Особенно опасен для детей с тонкой кожей.
- Ожоги слизистых. Попав в глаза, нос или рот, йод вызывает сильнейшее раздражение. В 80% случаев требуется срочная медицинская помощь.
- Отравление парами. При частом использовании в закрытых помещениях йод провоцирует головную боль, тошноту и поражение дыхательных путей.
- Аллергические реакции. У 15% людей вызывает контактный дерматит с волдырями и сильным зудом.
Когда йод категорически запрещен:
- При беременности.
- При болезнях щитовидки.
- На открытые раны и ожоги.
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