Врачи бьют тревогу из-за того, что люди зачастую пользуются аптечными средствами, даже не пытаясь узнать противопоказания. А между тем даже безобидный на первый взгляд пузырек йода может сжечь вашу кожу, а некоторым категориям людей он и вовсе противопоказан.

Йод — не безобидный антисептик, а агрессивное химическое вещество, которое при неправильном использовании вызывает:

  1. Химические ожоги. Свежие раны и ссадины нельзя мазать йодом — он разъедает ткани и замедляет заживление. Особенно опасен для детей с тонкой кожей.
  2. Ожоги слизистых. Попав в глаза, нос или рот, йод вызывает сильнейшее раздражение. В 80% случаев требуется срочная медицинская помощь.
  3. Отравление парами. При частом использовании в закрытых помещениях йод провоцирует головную боль, тошноту и поражение дыхательных путей.
  4. Аллергические реакции. У 15% людей вызывает контактный дерматит с волдырями и сильным зудом.

Когда йод категорически запрещен:

  • При беременности.
  • При болезнях щитовидки.
  • На открытые раны и ожоги.

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