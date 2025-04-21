Врач рассказал, в какие места энцефалитный клещ чаще всего кусает людей Терапевт Шехян: клещи чаще всего кусают в области ушей, паха и в живот

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Клещи чаще всего кусают человека в области ушей, живота, паха и ягодиц, заявил NEWS.ru доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян. Он напомнил, что членистоногие также предпочитают присасываться к подмышкам и к предплечьям.

Клещ может укусить практически в любую часть тела, но, как правило, они предпочитают участки тела за коленкой, ухом, шею (особенно у детей), область паха, ягодиц, плечей (в том числе подмышки), внутреннюю часть предплечья, область живота, — добавил Шехян.

Ранее сообщалось, что клещи начинают охотиться при повышении температуры до плюс четырех градусов. Как рассказал врач Рауль Тен изданию «Подмосковье сегодня», эти насекомые переносят около 20 заболеваний, девять из которых представляют серьезную угрозу для человека.

Рауль Тен также рассказал, что закрытая обувь и головные уборы, одежда с длинными рукавами помогут защититься от клещей весной. По словам специалиста, при посещении мест, где высок риск натолкнуться на опасных насекомых, одежду следует обрабатывать специальным спреем. Он добавил, что при обнаружении клеща нужно срочно обратиться в медучреждение, чтобы специалист аккуратного извлек паразита для проведения необходимых анализов.