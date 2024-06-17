Врач назвала первые признаки ботулизма Инфекционист Мескина назвала нарушение дыхания первым признаком ботулизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарушение дыхания, пелена перед глазами и двоение в глазах могут оказаться первыми признаками ботулизма, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что позже могут возникнуть проблемы с движением языка, из-за чего становится тяжело говорить.

Первые признаки ботулизма — это пелена перед глазами, двоение в глазах, нарушение дыхания. Далее появляется нарушение движения языка, из-за чего человеку становится трудно говорить. Также пациенту становится тяжело проглатывать еду, а позже нарушается работа кишечника и возникает запор, — пояснила врач.

Кроме того, по словам специалиста, может повышаться температура. Она уточнила, что этих симптомов достаточно для госпитализации. Мескина подчеркнула, что при ботулизме лечь в больницу важно, так как от этого зависит эффективность лечения. Врач пояснила, что для выздоровления необходимо введение сыворотки.

Кроме того, неизвестно, как у человека будет развиваться заболевание. Поначалу у человека может просто наблюдаться двоение в глазах, а через пару часов он, возможно, уже не сможет вдохнуть. Не говоря о том, что человек, находясь в сознании, испытывает жуткий страх из-за нарушения зрения и дыхания, — заключила инфекционист.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее рассказал, что люди, заразившиеся ботулизмом, могут умереть при сильной интоксикации. По его словам, заболеть можно при нарушении технологий на производстве по приготовлению еды на заказ.