Терапевт указал на последствия заражения ботулизмом при заказе готовой еды Терапевт Хухрев: заражение ботулизмом через готовую еду может привести к смерти

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Люди, заразившиеся ботулизмом, могут столкнуться с проблемами с дыханием, а также умереть при сильной интоксикации, заявил в беседе с Lenta.ru врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, заболеть можно при нарушении технологий на производстве по приготовлению еды на заказ.

Бактерия клостридия, которая продуцирует ботулотоксин, может жить при отсутствии кислорода. Если она попала в какую-то консервированную еду, где нет доступа кислорода, она может там расплодиться, выделить токсины, при этом, как правило, выделяется газ, поэтому такие банки вздуваются. Это нарушение технологии производства прежде всего, — уточнил Хухрев

Терапевт также напомнил, что ботулотоксин способен парализовать мышцы и вызвать проблемы с глотанием и дыханием. Тогда может быть летальный исход из-за проблем с легкими.

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров ранее предупредил, что ботулинический токсин способен синтезироваться при отсутствии кислорода. Такие условия возникают в консервных банках.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова прежде сообщила, что более 120 жителей столицы обратились в больницы с симптомами ботулизма. Она добавила, что свыше 50 пациентов находятся в тяжелом состоянии.