Врач назвал причины заражения ботулизмом Инфекционист Никифоров: ботулизмом можно заразиться из-за консервов

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Ботулинический токсин синтезируется в условиях отсутствия кислорода, предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что таким условиям идеально соответствует консервная банка.

Токсин ботулинический не синтезируется в живом человеке. Он синтезируется только в условиях отсутствия кислорода, чему идеально соответствует консервная банка. То есть нужны условия, в которых нет кислорода, — пояснил инфекционист.

Он отметил, что заразиться ботулизмом можно только при употреблении продуктов, в которых есть токсин. Никифоров уточнил, что в человеке, независимо от его состояния здоровья, он не содержится. По словам специалиста, ботулизм представляет собой не инфекционную болезнь, а бытовое отравление.

Это не совсем инфекционная болезнь, это скорее бытовое отравление. В здоровом или нездоровом человеке он не содержится. От человека к человеку ботулизм никак передаться не может, — добавил инфекционист.

Ранее стало известно, что число госпитализированных в Москве с ботулизмом превысило 100 человек. Контролирующие органы продолжают проверять компании, доставившие людям спровоцировавшие инфекцию продукты, их работа приостановлена.