Стало известно, как сохранить разум в старости Малышева: сократить риск деменции поможет физическая нагрузка и отказ от курения

Сохранить разум в зрелом возрасте помогут регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, также стоит сократить потребление алкоголя и поддерживать давление в норме.

Кардиолог Герман Гандельман объяснил, что негативным фактором для здоровья мозга является гипертоническая болезнь. Так, всего шесть дней повышенного давления (на 10 миллиметров ртутного столба) уменьшает жизнь головного мозга на год. Кроме того, сахарный диабет отнимает жизнь мозга на шесть лет, употребление более трех бокалов вина в день забирает еще четыре года, а курение — 10 лет.

Суммарно получается, что вы сами можете отнять у себя 21 год разума. Поэтому важно: не курить, отказаться от алкоголя, контролировать сахар и давление, — отметила Малышева.

Также, чтобы сохранить здоровье мозга и продлить ясность ума, необходимы регулярные физические нагрузки, отметили врачи. Гандельман добавил, что необходимо сделать вакцинацию против вируса герпеса и постоянно учиться чему-то новому, чтобы заставлять мозг работать.

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона выразили мнение, что глобальное потепление и повышение влажности может стать причиной обострения деменции, инсульта, мигрени, менингита и других опасных заболеваний и состояний. По словам исследователей, изменения природных условий вредят здоровью головного мозга. При этом препараты, использующиеся для лечения неврологических заболеваний, могут ухудшить ситуацию.