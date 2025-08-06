Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:00

Сладкое можно есть и худеть? Да, если знать эти простые уловки диетологов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Миф о том, что путь к стройности лежит через полный отказ от сладкого, давно пора отправить в прошлое. Даже сладости могут быть частью сбалансированного рациона — главное, подойти к вопросу с умом.

Как есть сладкое и не набирать вес: 4 главных правила

1. Делайте правильный выбор
Не вся сладкая еда одинаково вредна.
В приоритете — натуральные продукты:

  • фрукты
  • сухофрукты
  • мед
  • темный шоколад
  • нежирный йогурт с ягодами
  • овсяное печенье

Именно они, по словам диетологов, становятся отличной альтернативой фабричным десертам, содержащим трансжиры и рафинированный сахар.

2. Соблюдайте умеренность
Одна конфета или кусочек шоколада — это не катастрофа. А вот целая плитка — уже перебор.
Контролируйте размер порции, ешьте медленно, получая удовольствие от каждого кусочка. Это помогает не переедать.

3. Выбирайте правильное время
Идеальное время для сладкого — первая половина дня, когда метаболизм работает на полную.
После обеда и тем более вечером организму сложнее сжечь лишние калории.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если же вечером все-таки хочется чего-то сладкого — лучше отдать предпочтение легким вариантам: йогурт с медом, фрукты, ягоды.

4. Добавьте активность
Сладости и движение — отличная комбинация.
После десерта полезно прогуляться, сделать легкую зарядку или просто подвигаться. Так глюкоза быстрее превратится в энергию, а не в жировые отложения.

Итог: сладкое — не враг фигуры, если знать меру, выбирать качественные продукты и не забывать про движение. Полный запрет не нужен — нужен разумный подход.

Ранее диетолог Дарья Русакова порекомендовала придерживаться определенного режима питания, чтобы уберечь себя от развития расстройств пищевого поведения. Она напомнила, что в сутки должно быть три основных приема еды и один-два перекуса.

диеты
здоровье
советы
сладкое
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охранник жестоко избил покупателя в супермаркете и сбежал в другой регион
Додик обругал ЦИК БиГ матом и пообещал не сдаваться
В Госдуме отреагировали на забастовку мигрантов на оборонном заводе в Перми
Назван размер посильной ипотечной ставки для россиян
Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился
Медведь добровольно сдал кровь
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.