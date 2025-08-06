Сладкое можно есть и худеть? Да, если знать эти простые уловки диетологов

Миф о том, что путь к стройности лежит через полный отказ от сладкого, давно пора отправить в прошлое. Даже сладости могут быть частью сбалансированного рациона — главное, подойти к вопросу с умом.
Как есть сладкое и не набирать вес: 4 главных правила
1. Делайте правильный выбор
Не вся сладкая еда одинаково вредна.
В приоритете — натуральные продукты:
- фрукты
- сухофрукты
- мед
- темный шоколад
- нежирный йогурт с ягодами
- овсяное печенье
Именно они, по словам диетологов, становятся отличной альтернативой фабричным десертам, содержащим трансжиры и рафинированный сахар.
2. Соблюдайте умеренность
Одна конфета или кусочек шоколада — это не катастрофа. А вот целая плитка — уже перебор.
Контролируйте размер порции, ешьте медленно, получая удовольствие от каждого кусочка. Это помогает не переедать.
3. Выбирайте правильное время
Идеальное время для сладкого — первая половина дня, когда метаболизм работает на полную.
После обеда и тем более вечером организму сложнее сжечь лишние калории.
Если же вечером все-таки хочется чего-то сладкого — лучше отдать предпочтение легким вариантам: йогурт с медом, фрукты, ягоды.
4. Добавьте активность
Сладости и движение — отличная комбинация.
После десерта полезно прогуляться, сделать легкую зарядку или просто подвигаться. Так глюкоза быстрее превратится в энергию, а не в жировые отложения.
Итог: сладкое — не враг фигуры, если знать меру, выбирать качественные продукты и не забывать про движение. Полный запрет не нужен — нужен разумный подход.
Ранее диетолог Дарья Русакова порекомендовала придерживаться определенного режима питания, чтобы уберечь себя от развития расстройств пищевого поведения. Она напомнила, что в сутки должно быть три основных приема еды и один-два перекуса.