Сладкое можно есть и худеть? Да, если знать эти простые уловки диетологов

Сладкое можно есть и худеть? Да, если знать эти простые уловки диетологов

Миф о том, что путь к стройности лежит через полный отказ от сладкого, давно пора отправить в прошлое. Даже сладости могут быть частью сбалансированного рациона — главное, подойти к вопросу с умом.

Как есть сладкое и не набирать вес: 4 главных правила

1. Делайте правильный выбор

Не вся сладкая еда одинаково вредна.

В приоритете — натуральные продукты:

фрукты

сухофрукты

мед

темный шоколад

нежирный йогурт с ягодами

овсяное печенье

Именно они, по словам диетологов, становятся отличной альтернативой фабричным десертам, содержащим трансжиры и рафинированный сахар.

2. Соблюдайте умеренность

Одна конфета или кусочек шоколада — это не катастрофа. А вот целая плитка — уже перебор.

Контролируйте размер порции, ешьте медленно, получая удовольствие от каждого кусочка. Это помогает не переедать.

3. Выбирайте правильное время

Идеальное время для сладкого — первая половина дня, когда метаболизм работает на полную.

После обеда и тем более вечером организму сложнее сжечь лишние калории.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если же вечером все-таки хочется чего-то сладкого — лучше отдать предпочтение легким вариантам: йогурт с медом, фрукты, ягоды.

4. Добавьте активность

Сладости и движение — отличная комбинация.

После десерта полезно прогуляться, сделать легкую зарядку или просто подвигаться. Так глюкоза быстрее превратится в энергию, а не в жировые отложения.

Итог: сладкое — не враг фигуры, если знать меру, выбирать качественные продукты и не забывать про движение. Полный запрет не нужен — нужен разумный подход.

Ранее диетолог Дарья Русакова порекомендовала придерживаться определенного режима питания, чтобы уберечь себя от развития расстройств пищевого поведения. Она напомнила, что в сутки должно быть три основных приема еды и один-два перекуса.