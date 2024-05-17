Россиянам рассказали, отчего можно умереть на даче Пятый канал: на даче можно умереть от столбняка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На даче можно умереть, заразившись столбняком и токсоплазмозом, пишет Пятый канал. Уточняется, что также дачники могут подхватить бешенство, клещевой энцефалит и боррелиоз.

По данным издания, огород может стать рассадником столбняка. В почве в избыточном количестве содержатся споры столбнячной палочки. Заразиться этой болезнью можно через попадание бактерии в рану. Из-за столбняка появляются судороги, а при острой форме недуга может начаться сепсис, пневмония и паралич сердца, что приводит к смерти.

Также через землю можно заразиться токсоплазмозом, отмечает Пятый канал. Чаще всего человек подхватывает это заболевание через контакт с кошачьими фекалиями. При острой форме болезнь проявляется в виде высокой температуры, и боли в суставах и мышцах. Если начинается воспалительный процесс в оболочке головного мозга и миокарде, дело может закончиться летальным исходом.

Кроме того, дачникам нужно быть осторожными с незнакомыми животными, поскольку контакт с ними может стать причиной бешенства. Попадая в организм, вирус вызывает воспаление в головном, спинном мозгу и паралич из-за нарушения обменных процессов. Также опасность на даче представляют клещи, которые являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти заболевания при тяжелой форме могут стать причиной летального исхода.

Ранее врачи Химкинской областной больницы заявили, что дачники должны иметь в своей аптечке антисептические растворы, стерильные бинты, жгуты и пинцеты. В перечень необходимых вещей также стоит внести раствор йода, зеленку, обезболивающие, глазные капли и репелленты от насекомых.