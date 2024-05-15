«Бинт и обезболивающие»: врачи перечисли содержимое дачной аптечки Врачи Химкинской больницы: в дачной аптечке должны быть бинт и антисептики

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Дачники должны иметь в своей аптечке антисептические растворы, стерильные бинты, жгуты и пинцеты, заявили в беседе с «Радио 1» врачи Химкинской областной больницы. В перечень необходимых вещей также стоит внести раствор йода, зеленку, обезболивающие, глазные капли и репелленты от насекомых.

Медики также посоветовали любителям дачного отдыха не забывать о лекарствах, которые назначены для постоянного приема. Помимо этого, нужно помнить о запасе чистой воды и заряженном телефоне, который позволит связаться с врачами и вовремя получить помощь.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ранее отметил, что выделяемый при горении прошлогодней травы диоксин крайне токсичен. Он опасен не только для человека, но и для садовых культур. После отравления многолетние растения начинают болеть и гибнут. Вместо поджога траву стоит собрать и утилизировать в специализированной в СНТ зоне. Помимо этого, ее можно переработать в органические удобрения, которые повышают урожайность и качество посадок.