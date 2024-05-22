Россиян предупредили о смертельной опасности кофемашин Биолог Лялина: в кофемашинах могут завестись возбудители менингита

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В кофемашинах, особенно в офисных, могут завестись возбудители различных инфекционных заболеваний, в том числе менингита, предупредила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что энтерококки, которые могут жить на деталях техники, вызывают глухоту, эпилепсию, гидроцефалию, а также задержку умственного развития у детей и подростков.

В гуще, которая остается на деталях машины, можно обнаружить энтерококков, вызывающих энтерококковый менингит, который может привести к глухоте, эпилепсии, гидроцефалии, к задержке умственного развития у детей и подростков. Это смертельно опасное заболевание, — пояснила биолог.

Она уточнила, что в кофемашинах также могут находиться и другие бактерии. Они размножаются в различных частях устройства: в резервуарах для воды или молока, кофейном фильтре, капсульной камере, трубопроводах и диспенсерах. Такие бактерии устойчивы к внешним воздействиям, предупредила эксперт. Она порекомендовала реже пить кофе, приготовленный в кофемашинах и аппаратах в общественных местах.

После приготовления кофе дома не оставляйте воду в резервуаре. Хорошо промывайте резервуар для молока — иначе он станет рассадником бактерий и испортит вкусовые качества приготовленного кофе. Регулярно чистите и дезинфицируйте резервуары для жидкостей, кофейный фильтр и другие части кофемашины, — порекомендовала Лялина.

Врач-кардиолог Александр Емельянов ранее рассказал, что безопасной дозой кофеина в день считается 400 мг. По его словам, такая порция эквивалентна трем чашкам кофе. Как отметил специалист, передозировка кофеином может привести к летальному исходу.