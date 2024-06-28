Раскрыты характеристики очков, которые по-настоящему защитят от солнца Офтальмолог Ашрафова: очки должны иметь 100% защиты от ультрафиолета

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Очки должны блокировать 100% ультрафиолета, лишь тогда они защитят глаза от излучения и солнечной радиации, заявила в беседе с NEWS.ru офтальмолог Сабина Ашрафова. По ее словам, пренебрежение этим правилом может обернуться повреждением сетчатки, роговицы и других структур глаза, что опасно развитием катаракты и макулодистрофии.

Обращайте внимание на этикетку. Обычно на ней должно быть указано «100% защиты от УФ» или «УФ 400 нм». Процент затемнения стекла никак не влияет на пропускающую способность УФ-лучей. Слишком темное стекло только увеличит напряжение глаз. Советую брать среднее затемнение, — сказала врач.

Также следует обратить внимание на размер линзы. Чем она шире и больше, тем меньше УФ-лучей, пыли и ветра проходит, пояснила медик. Еще большую роль играет поляризационное покрытие — оно позволяет покрытию линз отражать блики от солнца и других источников света.

Но не защищают от УФ-лучей. Особенно рекомендую альпинистам, лыжникам, рыбакам. Не рекомендую использовать в сумерки <...>. Цвет линзы никак не влияет на защиту ваших глаз. Выбирайте тот цвет, в котором вам комфортно, — подытожила она.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Павлова предупредила, что для защиты зрения при работе с гаджетами необходимо делать паузы. Рекомендуется прерываться каждые 20 минут, чтобы посмотреть вдаль, можно образно нарисовать на окне точку и смотреть на нее, после чего перевести взгляд на объект, расположенный дальше.