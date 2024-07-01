Психолог связала боязнь старения с навязанными стереотипами Психолог Дугенцова: люди боятся стареть из-за страха смерти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди боятся стареть по нескольким причинам, одна из которых — страх смерти, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По словам эксперта, также это связано с навязанными стереотипами. Речь идет об убеждении, что с возрастом у человека уменьшаются возможности.

Есть несколько причин, почему у людей возникает страх старости. Во-первых, это страх не достичь желаемого. Есть стереотип, что чем моложе человек, тем больше у него возможностей. А вот на пенсии жизнь условно заканчивается, — заявила Дугенцова.

Кроме прочего, в России старость не рисуется яркими красками. Во всех рекламах лекарств задействованы пожилые люди, указала специалист.

Говоря о страхе смерти, эксперт отметила, что он появляется еще в дошкольном возрасте. Тогда человек в принципе осознает, что такое уход из жизни, добавила психолог.

Следующий фактор, когда человек не может достичь желаемого и думает, что у него в целом мало времени. Из-за этого он постоянно куда-то спешит и старается реализовать поставленные задачи. Возможно, ограничивает себя в радостях и хобби, боясь, что потратит время впустую, — объяснила Дугенцова.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что резкие скачки настроения являются главными признаками послеродовой депрессии. По ее словам, в этот период у женщины очень нестабильная и подвижная психика.