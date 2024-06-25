Нутрициолог раскрыла, кому опасно есть абрикосы Нутрициолог Штуккерт: аллергикам стоит с осторожностью есть абрикосы

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Людям, склонным к аллергиям, стоить осторожно есть абрикосы, заявила в беседе с порталом «Страсти» нутрициолог Татьяна Штуккерт. Кроме того, по ее словам, в этих плодах содержится большое количество сахаров.

Плоды содержат достаточно много сахаров и имеют высокий аллергенный потенциал. <...> То есть чем лучше качество фрукта и чем более он насыщен полезными веществами, тем более осторожными нужно быть аллергикам, — объяснила Штуккерт.

Нутрициолог напомнила, что в абрикосах содержится большое количество минералов, а также каротиноидов, которые превращаются в организме в витамин А. Он необходим для обновления клеток, хорошего зрения, а также для кожи и сильного иммунитета.

При этом в некоторых исследованиях говорится о том, что косточки абрикосов содержат в себе вещество амигдалин, который обладает противораковым эффектом. Однако, по словам Штуккерт, эта информация требует дальнейшего изучения.

Специалисты Роспотребнадзора ранее рассказали: чтобы выбрать спелый абрикос, следует обращать внимание на его цвет — ровный, без точек и пятен. Неестественно яркая окраска свидетельствует о чрезмерном количестве химикатов. Кроме того, от фрукта должен исходить сладкий аромат, а на поверхности не допускаются деформации. Отказаться от покупки стоит, если на поверхности есть коричневые или зеленые пятна, трещины и морщинки.