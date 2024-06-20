Россиянам рассказали, как выбрать спелые абрикосы без химии Роспотребнадзор: слишком яркий цвет абрикоса говорит об избытке химикатов

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Для того, чтобы выбрать спелый абрикос, следует обращать внимание на его цвет – ровный без точек и пятен. Неестественно яркая окраска свидетельствует о чрезмерном количестве химикатов. Кроме того, от фрукта должен исходить сладкий аромат, а на поверхности не допускаются деформации, рассказали специалисты Роспотребнадзора на своем сайте «Здоровое питание». Отказаться от покупки стоит, если на поверхность есть коричневые или зеленые пятна, трещины и морщинки.

Рекомендуем приобретать абрикосы только в специализированных местах торговли: на сельскохозяйственных рынках, в магазинах и павильонах. Не стоит покупать фрукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс и на стихийных рынках, – предупреждают эксперты.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что абрикосы являются кладезем витаминов, аминокислот, микро- и макроэлементов: витамины С, А и Е, калий, кальций, фосфор и другие. Эти фрукты оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы организма, а также на желудочно-кишечный тракт.

Агроном Владимир Викулов рассказывал, что при выборе томатов стоит обращать внимание на аромат и внешний вид, а также отказаться от покупки пасленовых с водянистыми пятнами, так как это свидетельствует о несвежести плодов. Не стоит приобретать недозревшие помидоры и картофель с зелеными пятнами.