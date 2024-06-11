Названы сорта рыбы, разрешенные при заболеваниях сердца Кардиолог Видяскин: при больном сердце можно есть форель и сельдь

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При заболеваниях сердца можно включить в рацион некоторые сорта рыбы, в том числе лосось, форель, сельдь, макрель и сардины, рассказал врач-кардиолог Игорь Видяскин. В разговоре с NEWS.ru специалист отметил, что, если употреблять богатую омега-3 жирными кислотами рыбу один-два раза в неделю, можно снизить риски развития проблем с сердцем и сосудами.

Сердечникам подойдут жирные сорта рыбы: лосось, макрель, сельдь, форель, сардины. Употребление один-два раза в неделю рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснил врач.

По его словам, пациентам, страдающим болезнями сердца, лучше употреблять несоленую рыбу. Кардиолог уточнил, что натрий, содержащийся в соли, повышает артериальное давление, задерживает воду в организме и приводит к образованию отеков.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется несоленая рыба. В соли есть натрий, а натрий повышает артериальное давление и задерживает воду в организме, вызывая отеки, — добавил Видяскин.

Диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков ранее заявил, что рыба является одним из наиболее рекомендуемых продуктов для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Он уточнил, что лосось, скумбрия и сельдь богаты питательными веществами, необходимыми для здоровья.