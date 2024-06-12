Названы четыре «всадника апокалипсиса», убивающие 19 млн человек ежегодно ВОЗ: алкоголь и табак, топливо и обработанная еда убивают 19 млн человек в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкоголь, табак, ископаемое топливо и ультрапереработанные продукты являются причиной 19 млн смертей среди жителей Земли ежегодно, сообщили в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения. При этом 34% от всех смертей приходится именно на Европу. По словам представителей организации, компании, производящие эту продукцию, вводят потребителей в заблуждение.

Четыре главные причины этих смертей — это табачная промышленность, ультрапереработанные продукты питания, ископаемое топливо и алкогольная промышленность. Они ответственны за 19 млн смертей в год во всем мире, или 34% всех смертей, включая 2,7 млн человек в Европейском регионе ВОЗ, — говорится в заявлении.

Все маркетинговые уловки компаний сводят на нет усилия по профилактике различных заболеваний, отметили в ВОЗ. В связи с этим организация призвала ужесточить меры регулирования в этой сфере и увеличить налогообложение.

Ранее в ВОЗ сообщили, что случай заражения человека вирусом птичьего гриппа А(H9N2) зафиксировали на территории Индии. При этом власти страны проинформировали организацию об инциденте еще в конце мая. Уточняется, что это уже второй случай заражения человека птичьим гриппом в Индии. Первый такой диагноз поставили в 2019 году.