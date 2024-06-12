Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа А(H9N2) зафиксировали на территории Индии, такой диагноз поставили ребенку, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. При этом власти страны проинформировали организацию об инциденте еще в конце мая.
Уточняется, что это уже второй случай заражения человека птичьим гриппом в Индии. Первый такой диагноз поставили в 2019 году. При этом заразившийся ребенок уже выздоровел, его выписали из больницы. Представители ВОЗ отметили, что с учетом текущих тенденций риск заражения населения птичьим гриппом является низким.
Учитывая имеющиеся в настоящее время данные, ВОЗ оценивает текущий риск для здоровья населения, создаваемый этим вирусом, как низкий, — заявили в организации.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа в Мексике. Уточнялось, что 59-летний пациент с таким диагнозом скончался. Мексиканец не контактировал с животными, в том числе с птицами.
До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна готова реагировать на птичий грипп. Глава ведомства подчеркнул, что в РФ имеются все средства для оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями.