ВОЗ зафиксировала заражение ребенка птичьим гриппом ВОЗ: в Индии ребенок заразился вирусом птичьего гриппа

Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа А(H9N2) зафиксировали на территории Индии, такой диагноз поставили ребенку, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. При этом власти страны проинформировали организацию об инциденте еще в конце мая.

Уточняется, что это уже второй случай заражения человека птичьим гриппом в Индии. Первый такой диагноз поставили в 2019 году. При этом заразившийся ребенок уже выздоровел, его выписали из больницы. Представители ВОЗ отметили, что с учетом текущих тенденций риск заражения населения птичьим гриппом является низким.

Учитывая имеющиеся в настоящее время данные, ВОЗ оценивает текущий риск для здоровья населения, создаваемый этим вирусом, как низкий, — заявили в организации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа в Мексике. Уточнялось, что 59-летний пациент с таким диагнозом скончался. Мексиканец не контактировал с животными, в том числе с птицами.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна готова реагировать на птичий грипп. Глава ведомства подчеркнул, что в РФ имеются все средства для оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями.