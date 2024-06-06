Мурашко ответил на вопрос о готовности России к птичьему гриппу Мурашко: Россия готова к реагированию на птичий грипп

Фото: Арсений Катc/Росконгрес

Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в ходе ПМЭФ, что Россия готова оказывать помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, включая птичий грипп, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, в стране в полном объеме функционирует система диагностики и оказания медицинской помощи.

У нас выстроена система диагностики и оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе гриппом. Готовность к этому есть, — отметил министр.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. 59-летний мужчина скончался.

У него поднялась высокая температура, появились затрудненность дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание. В итоге 24 апреля пациент обратился за медицинской помощью и в тот же день умер.

До этого главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что в России вполне возможно появление обезьяньей оспы. По его словам, она считается очень опасным инфекционным заболеванием.

Ранее ученые Эдинбургского университета изучили 743 различных семейства вирусов и пришли к выводу, что следующую пандемию могут спровоцировать 70 из них. Исследователи обнаружили, что большинство наиболее опасных возбудителей инфекций распространяются среди людей и эволюционируют отдельно от вирусов животных. Они считают, что результаты работы также помогут выяснить причины «болезни X», о которой регулярно предупреждает Всемирная организация здравоохранения.