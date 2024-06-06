Зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа ВОЗ: в Мексике зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике. 59-летний мужчина скончался, уточнила пресс-служба организации.

Родственники пациента сообщили, что до появления острых симптомов он уже три недели был прикован к постели по другим причинам, — говорится в заявлении.

У мужчины поднялась высокая температура, появились затрудненность дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание. В итоге 24 апреля пациент обратился за медицинской помощью и в тот же день «скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием». При этом мексиканец не контактировал с животными, в том числе с птицами.

Ранее ученые Эдинбургского университета изучили 743 различных семейства вирусов и пришли к выводу, что следующую пандемию могут спровоцировать 70 из них. Исследователи обнаружили, что большинство наиболее опасных возбудителей инфекций распространяются среди людей и эволюционируют отдельно от вирусов животных. Они считают, что результаты работы также помогут выяснить причины «болезни X», о которой регулярно предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Тем временем главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что в России вполне возможно появление обезьяньей оспы. По его словам, такая оспа считается очень опасным инфекционным заболеванием.