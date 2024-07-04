Названа самая вредная ягода, которую любят взрослые и дети Врач Утюмова назвала виноград самой вредной ягодой из-за содержания сахара

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Виноград является самой вредной ягодой из-за высокого содержания сахара, заявила врач-гастроэнтеролог из компании Дарья Утюмова. В беседе с порталом «ProГород» она объяснила, что в 100 граммах лакомства содержится 16 граммов глюкозы.

По словам специалиста, виноград не следует употреблять людям с диабетом и циррозом печени, так как высокая концентрация сахара в ягоде может спровоцировать серьезные проблемы с метаболизмом. Помимо этого, продолжила Утюмова, из-за высокого уровня витамина С виноград считается сильным аллергеном. Ягода также может быть опасна для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, так как этот продукт стимулирует выработку желудочного сока.

Утюмова посоветовала людям с указанными заболеваниями отказаться или минимизировать потребление ягоды. Другим любителям винограда врач рекомендует контролировать количество потребляемых ягод и отдавать предпочтение наименее сахарным сортам. Кроме того, лучше есть виноград только в первой половине дня, резюмировала врач.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что летом при выборе продуктов стоит обратить внимание на дикорастущие растения, так как в них находится большое количество витаминов и минералов. Она подчеркнула, что в ежедневный рацион также стоит добавлять сезонные ягоды и овощи, так как они принесут пользу организму. В их числе находятся баклажаны, кабачки, все виды капусты, репа, а также малина, земляника, клубника, голубика и смородина всех видов.