Названа опасность «чудодейственных уколов», помогающих худеть знаменитостям The Sun: порядка 20 человек умерли после популярных инъекций для похудения

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«Чудодейственные уколы», использование которых приписывают Илону Маску, Шэрон Осборн и даже Борису Джонсону, несут в себе огромные риски, вплоть до летальных исходов, пишет издание The Sun. По его информации, Министерство здравоохранения Великобритании расследует 20 случаев гибели людей, прибегавших к применению препарата для похудения. Речь идет о так называемых «жировых» инъекциях, которые имитируют гормон глюкагоноподобный пептид-1, чем заставляют организм чувствовать сытость. Со ссылкой на экспертов портал отмечает, что препарат может вызывать массу побочных эффектов, как правило, он используется лишь при хронических случаях ожирения.

Они предназначены для лечения хронического ожирения, поэтому они могут не быть первым шагом, который следует предпринять, если ваша прибавка в весе произошла совсем недавно или за более короткий период времени, — говорится в материале.

При этом отмечается, что долгосрочные последствия применения препаратов все еще изучаются. По словам экспертов, известно лишь, что они работают за счет гормона, имитирующего чувство насыщения.

Ранее российская блогер и модель Виктория Боня заявила, что провела пятидневное голодание для того, чтобы ее пупок принял вертикальное расположение. Боня отметила, что мечтала о «вертикальном пупке» и очень рада, что избавилась от пяти килограммов лишнего веса и достигла своей цели.