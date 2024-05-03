Назван вредный для печени и почек вид чая Физиолог Созыкин: чай в пирамидках вредит печени и почкам

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При заваривании пирамидок чая выделяется вредный микропластик, употребление одной-двух чашек такого чая не принесет пользу здоровью, заявил в беседе с изданием «Доктор Питер» кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин. По его словам, при постоянном потреблении микропластик может накапливаться в органах и системах тела.

Исследования показали, что поражаются в основном кровь, печень и почки. И это может привести к различным онкологическим заболеваниям, — предупреждает Созыкин.

Физиолог считает, что необходимо запретить производство таких чайных пакетиков. Он также советует привить культуру чаепития и использовать чистую заварку из листового или гранулированного чая, вместо пакетированного чая.

Ранее гастроэнтеролог Лорен Блайх сообщила, что исключение кофе, чая и шоколада из рациона питания может помочь избежать возникновения изжоги. Она отмечает, что это неприятное ощущение связано с неправильной работой сфинктера между желудком и пищеводом, что способствует попаданию кислоты в пищевод.