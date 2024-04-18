Назван самый безопасный способ удаления нежелательных волос Косметолог Вертиева: лазер является самым безопасным методом для удаления волос

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Лазерная эпиляция считается одним из самых безопасных способов удаления нежелательных волос, рассказала NEWS.ru косметолог, онкодерматолог Екатерина Вертиева. По словам специалиста, важно грамотно подходить к выбору клиники, поскольку некоторые из них пользуются оборудованием плохого качества.

Среди всех существующих способов удаления волос, самый простой и безопасный — лазерная эпиляция. Данный вид эпиляции хорошо работает на людях, у которых темный волос и светлая кожа. Но сейчас достаточно много клиник, которые предоставляют плохие аппараты, важно подойти к этому вопросу ответственно, чтобы не потратить впустую деньги и время, — пояснила Вертиева.

Ранее врач-трихолог Екатерина Пащенко опровергла миф о том, что пересадка волос может полностью решить вопрос с появлением седых волос. По ее словам, данная проблема связана с нехваткой меланина, а также является следствием генетически наследуемого состояния. Специалист добавила, что после пересадки волос все равно потребуется использовать различные препараты для роста волос, хотя некоторые считают, что от них можно будет отказаться. При этом результат будет действительно заметен только через год после процедуры.